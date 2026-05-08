Минпросвещения рекомендовало ввести доплаты учителям за работу на ЕГЭ и ОГЭ
Согласно рекомендациям Минпросвещения, Рособрнадзора и Профсоюза работников народного образования и науки РФ, участие учителей в проведении ЕГЭ и ОГЭ следует дополнительно оплачивать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие рекомендации.
Региональные власти самостоятельно определяют размер и порядок выплат. Возможность привлечения педагога к такой работе с обеспечением выплаты компенсации рекомендуется прописать в трудовом договоре или дополнительном соглашении. На время проведения государственной итоговой аттестации учителя освобождаются от основной работы. Проведение пробных экзаменов также является дополнительной нагрузкой и может осуществляться только с письменного согласия педагога и после согласования условий.
Основной период ЕГЭ в России начинается 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Резервные дни будут проходить с 22 по 25 июня. Участники ЕГЭ смогут пересдать один из предметов по желанию 8 и 9 июля.
По данным Рособрнадзора, сдающим ЕГЭ запрещено выполнять работу несамостоятельно, говорить с другими участниками, иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы и записи (кроме разрешенных для определенных предметов). Запрещается также выносить из аудитории черновики и экзаменационные материалы, фотографировать бланки, дублировать задания в черновики.