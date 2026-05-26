Лукашенко ужаснулся слухам о готовности Молдавии стать частью другой страны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с ужасом воспринимает слухи о намерениях Молдавии стать «чуть ли не частью другого государства». Он признался в этом на встрече с председателем молдавской партии социалистов и экс-президентом страны Игорем Додоном, передает Telegram-канал «Пул первого».

Лукашенко сказал, что хочет «по-дружески» услышать ответ на вопрос о суверенитете и независимости Молдавии.

«Мы очень часто последнее время слышим из разных источников о том, что Молдова готова стать чуть ли не частью другого государства. Откровенно скажу, я, как человек влюбленный в вашу страну (ты это хорошо знаешь), с ужасом это слышу и воспринимаю», – сказал президент Белоруссии, попросив Додона и его сторонников, чтобы они не допустили «уничтожения такой цветущей, прекрасной» страны.

19 января Молдавия приступила к процедуре денонсации ключевых соглашений, лежащих в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств (СНГ). Она прекратит участие в организации в апреле 2027 г. В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва сожалеет о решении Молдавии покинуть СНГ.

