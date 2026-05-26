В первый день праймериз «Единой России» проголосовали 2,9 млн избирателей
На предварительном голосовании «Единой России» в первый день проголосовали 2,9 млн россиян, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.
«Нарушений, влияющих на результаты нашей процедуры отбора кандидатов, нет. Активность избирателей высокая, как и при регистрации. Мы ожидаем, что электронно проголосуют больше избирателей, чем в 2021 г.», – отметил он.
По словам Якушева, в первый день проголосовали 2,6% от общего числа избирателей в России. Наиболее активно в абсолютных значениях в голосовании участвуют жители Московской, Свердловской и Ростовской областей. При этом Чукотский автономный округ, Ямал и Югра стали первыми по явке в процентном соотношении к общему числу избирателей в субъекте.
На сайте партии отмечается, что сейчас в системе предварительного голосования зарегистрированы 10,5 млн человек.
Голосование на праймериз ЕР продлится до 21:00 мск 31 мая. По выборам в Госдуму в праймериз зарегистрировано 67 кандидатов по одномандатным округам и 80 – по федеральному списку. Конкурс составляет 8 и 10 претендентов на место соответственно, из них 21 человек – участники спецоперации.
Начальник управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев на Всероссийском электоральном экспертном форуме говорил, что «Единая Россия» на выборах в Госдуму может получить более 50% голосов по списку, КПРФ – 14–15%, ЛДПР – 12–13%, «Новые люди» – 8–9%, «Справедливая Россия» – 5–6%. Прогноз основан на результатах прошлых избирательных кампаний, подобные цифры актуальны на май 2026 г.