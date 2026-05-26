Титов назвал назначение Шохина бизнес-омбудсменом логичным шагом

Он подчеркнул, что российский бизнес сейчас особенно нуждается в защите – как малый и средний, так и крупный. По словам Титова, важно, чтобы деятельность нового омбудсмена строилась с учетом уже накопленного опыта. «Надеюсь, что деятельность нового омбудсмена начнется не с чистого листа, а впитает в себя все многолетние наработки предшественников, в том числе в регионах», – добавил он. Титов также выразил надежду, что работа Шохина позволит вывести систему защиты предпринимателей «на новое качество».