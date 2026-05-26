Главная / Политика /

Титов назвал назначение Шохина бизнес-омбудсменом логичным шагом

Ведомости

Спецпредставитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов назвал назначение главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина на пост бизнес-омбудсмена «вполне логичным» на фоне его многолетней работы по защите бизнеса.

«Свято место пусто не бывает. Рад, что новым бизнес-омбудсменом стала личность достойного калибра. Все мы знаем, как давно Александр Николаевич выстраивал структуру, ориентированную на защиту бизнеса, поэтому назначение выглядит вполне логичным», – отметил Титов.

Он подчеркнул, что российский бизнес сейчас особенно нуждается в защите – как малый и средний, так и крупный. По словам Титова, важно, чтобы деятельность нового омбудсмена строилась с учетом уже накопленного опыта. «Надеюсь, что деятельность нового омбудсмена начнется не с чистого листа, а впитает в себя все многолетние наработки предшественников, в том числе в регионах», – добавил он. Титов также выразил надежду, что работа Шохина позволит вывести систему защиты предпринимателей «на новое качество».

Чем известен будущий бизнес-омбудсмен Александр Шохин

Бизнес

26 мая Шохин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле предложил учредить автономную некоммерческую организацию (АНО) вместо института бизнес-омбудсмена. По его словам, консультации по этому вопросу прошли с администрацией президента и деловым сообществом. Создание АНО потребует изменений в закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Путин в ходе встречи согласился с предложением Шохина. Кроме того, глава государства предложил ему занять пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в России.

