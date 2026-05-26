ГД призвала ООН и мировые парламенты потребовать прекратить финансировать Киев
Депутаты Государственной Думы призывают коллег в парламентах стран мира потребовать прекратить военное, материальное и финансовое снабжение «нелегитимного режима [президента Украины] Владимира Зеленского». Об этом говорится в проекте обращения комитета Госдумы по международным делам, опубликованном в думской базе.
Документ подготовлен в связи с атакой на педагогический колледж в Старобельске Луганской народной республики (ЛНР), в результате которой погиб 21 учащийся, еще 65 человек получили ранения.
В тексте обращения депутаты заявляют, что «киевский неонацистский режим» намеренно совершает атаки против мирного населения, и призывают парламенты по всему миру «решительно осудить преступные действия киевской хунты».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что в Кремле не увидели осуждения Украины при освещении теракта в общежитии Старобельска в иностранных СМИ. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что ответственность за атаку на педагогический колледж в Старобельске должны нести не только непосредственные исполнители, но и западные страны, поддерживающие Киев.