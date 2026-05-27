Трамп проведет встречу с кабинетом министров в Белом доме
Президент США Дональд Трамп проведет заседание кабинета министров в Белом доме. Об этом сообщается в опубликованном расписании американского лидера.
Встреча запланирована на 11:00 по местному времени (18:00 мск). Заседание пройдет в открытом для прессы формате.
По данным газеты New York Post, первоначально мероприятие планировали провести в резиденции Кэмп-Дэвид в штате Мэриленд. Встреча состоится на фоне сигналов администрации Трампа о прогрессе в переговорах по потенциальному соглашению о прекращении конфликта в Иране, несмотря на сохраняющуюся напряженность между сторонами. Ожидается, что в заседании примут участие все члены кабинета министров.
25 мая стало известно, что США и Иран приблизились к заключению рамочного соглашения, которое может привести к деэскалации и восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи тогда сообщил журналистам, что сторонам удалось предварительно согласовать большую часть спорных вопросов. При этом, по его словам, говорить о заключении сделки пока преждевременно из-за противоречивых заявлений представителей Вашингтона.
В тот же день Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что переговоры между США и Ираном идут «хорошо». По его словам, стороны либо заключат «великую сделку для всех», либо Вашингтон возобновит военные действия против Ирана с «большей силой, чем когда-либо прежде».