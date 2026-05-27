Трамп проведет встречу с кабинетом министров в Белом доме

25 мая стало известно, что США и Иран приблизились к заключению рамочного соглашения, которое может привести к деэскалации и восстановлению судоходства в Ормузском проливе. Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи тогда сообщил журналистам, что сторонам удалось предварительно согласовать большую часть спорных вопросов. При этом, по его словам, говорить о заключении сделки пока преждевременно из-за противоречивых заявлений представителей Вашингтона.