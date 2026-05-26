Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,469-1,3%CHKZ16 550-2,07%BISVP10,31-4,98%IMOEX2 580,25-0,69%RTSI1 134,17-0,86%RGBI118,86-0,21%RGBITR781,48-0,17%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

WSJ: ВМС США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив

Ведомости

Военно-морские силы США вновь начали сопровождать гражданские суда при прохождении через Ормузский пролив. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных чиновников.

По данным издания, одним из первых под охраной американских кораблей пролив пересек греческий супертанкер, перевозящий около 2 млн баррелей сырой нефти. Судно, находившееся в регионе с начала марта, направляется в Индию для доставки груза.

Сопровождение возобновили в рамках нового этапа реализации «Проекта Свобода» – американской инициативы по обеспечению безопасности судоходства в регионе. Операция была приостановлена примерно через 36 часов после запуска.

Как сообщили источники газеты, в ближайшие дни ВМС США планируют оказать содействие примерно 12 судам, включая нефтяные супертанкеры и контейнеровозы, при прохождении через пролив.

Читайте также:Готовы ли США и Иран к заключению сделки и открытию Ормузского пролива

26 мая Tasnim сообщало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана обвинил США в нарушении воздушного пространства страны в районе Персидского залива. Иранские подразделения ПВО обстреляли истребитель F35 и беспилотники, один из которых сбили. КСИР предупредил, что любая попытка нарушить перемирие со стороны США повлечет за собой ответные действия Ирана.

Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин также сообщила, что американские военнослужащие нанесли новые удары по южной территории Ирана. Вашингтон поразил два катера КСИР и площадку для запуска ракет.

25 мая президент США Дональд Трамп в соцсети ThuthSocial написал, что переговоры США и Ирана проходят успешно, сделка может стать великой либо ее не будет совсем. Однако при отсутствии соглашения американские военные вернутся к боевым действиям в Иране и будут «стрелять, но больше и сильнее, чем когда-либо прежде».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь