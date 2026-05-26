WSJ: ВМС США возобновили сопровождение судов через Ормузский пролив
Военно-морские силы США вновь начали сопровождать гражданские суда при прохождении через Ормузский пролив. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских военных чиновников.
По данным издания, одним из первых под охраной американских кораблей пролив пересек греческий супертанкер, перевозящий около 2 млн баррелей сырой нефти. Судно, находившееся в регионе с начала марта, направляется в Индию для доставки груза.
Сопровождение возобновили в рамках нового этапа реализации «Проекта Свобода» – американской инициативы по обеспечению безопасности судоходства в регионе. Операция была приостановлена примерно через 36 часов после запуска.
Как сообщили источники газеты, в ближайшие дни ВМС США планируют оказать содействие примерно 12 судам, включая нефтяные супертанкеры и контейнеровозы, при прохождении через пролив.
26 мая Tasnim сообщало, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана обвинил США в нарушении воздушного пространства страны в районе Персидского залива. Иранские подразделения ПВО обстреляли истребитель F35 и беспилотники, один из которых сбили. КСИР предупредил, что любая попытка нарушить перемирие со стороны США повлечет за собой ответные действия Ирана.
Журналистка Fox News Дженнифер Гриффин также сообщила, что американские военнослужащие нанесли новые удары по южной территории Ирана. Вашингтон поразил два катера КСИР и площадку для запуска ракет.
25 мая президент США Дональд Трамп в соцсети ThuthSocial написал, что переговоры США и Ирана проходят успешно, сделка может стать великой либо ее не будет совсем. Однако при отсутствии соглашения американские военные вернутся к боевым действиям в Иране и будут «стрелять, но больше и сильнее, чем когда-либо прежде».