FT: «Совета мира» Трампа не получил от доноров ни одного доллара
«Совет мира» по сектору Газа, который был создан по инициативе президента США Дональда Трампа, не получил финансирования от доноров. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.
«Ни доллара не поступило», – сказал собеседник издания.
По информации газеты, фонд «Совета мира» пуст. При этом сама организация Трампа находится в правовой и политической неопределенности, а это замедляет процесс восстановления Газы.
В апреле представители «Совета мира» провели переговоры с дубайской компанией DP World по вопросам участия в восстановлении сектора Газа, включая управление цепочками поставок и инфраструктурные проекты. FT писала, что на встрече обсуждалась возможность партнерства, в рамках которого DP World могла бы взять на себя значительную часть логистики поставок гуманитарной помощи и других товаров в анклав. Речь идет о создании складской инфраструктуры, систем отслеживания грузов и обеспечении безопасности поставок.
19 февраля в Вашингтоне прошло первое заседание «Совета мира». К структуре присоединились около 35 стран.Трамп заявил, что структура будет следить за деятельностью ООН. США готовы внести в нее $10 млрд, но, по словам Трампа, эта сумма «очень мала, если сравнивать ее с затратами на войну». Президент Владимир Путин говорил, что российская сторона готова направить «Совету мира» $1 млрд из замороженных активов.