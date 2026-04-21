Главная / Политика /

«Совет мира» Трампа обсудил с DP World проекты восстановления Газы

Представители «Совета мира» президента США Дональда Трампа провели переговоры с дубайской компанией DP World по вопросам участия в восстановлении сектора Газа, включая управление цепочками поставок и инфраструктурные проекты. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, обсуждалась возможность партнерства, в рамках которого DP World могла бы взять на себя значительную часть логистики поставок гуманитарной помощи и других товаров в анклав. Речь идет о создании складской инфраструктуры, систем отслеживания грузов и обеспечении безопасности поставок.

Среди рассматриваемых инициатив – строительство нового порта в Газе или недалеко на побережье Египта, а также создание зоны свободной торговли на территории сектора.

Источники уточняют, что переговоры начались еще в конце 2025 г., однако их текущий статус остается неясным. При этом представитель DP World заявил, что не осведомлен о таких обсуждениях.

Несмотря на объявленное в октябре перемирие между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» при посредничестве США, восстановление Газы фактически не началось, а гуманитарная ситуация остается сложной, пишет FT. Израиль продолжает ограничивать поставки жизненно необходимых товаров. «Невозможно восстановить Газу по их плану, если через израильские переходы проходит всего около 1500 грузовиков в неделю. Сейчас это похоже на работу через соломинку», – сказал один из собеседников издания.

Отмечается, что также США связывают восстановление анклава с разоружением палестинской группировки «Хамас», но переговоры на этот счет зашли в тупик. Кроме того, источники отмечают, что Израиль на данный момент «игнорирует» планы «Совета мира» по будущему устройству Газы.

В Вашингтоне 19 февраля прошло первое заседание «Совета мира». К структуре присоединились около 35 стран.Трамп заявил, что структура будет следить за деятельностью ООН. США готовы внести в нее $10 млрд, но, по словам Трампа, эта сумма «очень мала, если сравнивать ее с затратами на войну».

