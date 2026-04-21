«Совет мира» Трампа обсудил с DP World проекты восстановления Газы

Несмотря на объявленное в октябре перемирие между Израилем и палестинской группировкой «Хамас» при посредничестве США, восстановление Газы фактически не началось, а гуманитарная ситуация остается сложной, пишет FT. Израиль продолжает ограничивать поставки жизненно необходимых товаров. «Невозможно восстановить Газу по их плану, если через израильские переходы проходит всего около 1500 грузовиков в неделю. Сейчас это похоже на работу через соломинку», – сказал один из собеседников издания.