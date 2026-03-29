Песков назвал «Совет мира» Трампа неактуальным из-за войны в Иране
Решение о возможном вступлении России в «Совет мира», предложенный американским президентом Дональдом Трампом, пока не принято. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Представитель Кремля обратил внимание, что на фоне военных действий США на Ближнем Востоке идея «Совета мира» потеряла прежнюю актуальность.
«Надо, наверное, дождаться, чем это все закончится», – заключил Песков.
В Вашингтоне 19 февраля прошло первое заседание «Совета мира». К структуре присоединились около 35 стран.Трамп заявил, что структура будет следить за деятельностью ООН. США готовы внести в нее $10 млрд, но, по словам Трампа, эта сумма «очень мала, если сравнивать ее с затратами на войну».
Переговоры в рамках «Совета мира» приостановили, так как дипломаты переключили внимание на обостряющийся конфликт Ирана, Израиля и США.
В январе Песков указал на наличие у Москвы многочисленных вопросов относительно структуры и возможностей функционирования «Совета мира». По его словам, Россия пока не располагает полной информацией о деталях американской инициативы.