Песков назвал «Совет мира» Трампа неактуальным из-за войны в Иране

В Вашингтоне 19 февраля прошло первое заседание «Совета мира». К структуре присоединились около 35 стран.Трамп заявил, что структура будет следить за деятельностью ООН. США готовы внести в нее $10 млрд, но, по словам Трампа, эта сумма «очень мала, если сравнивать ее с затратами на войну».