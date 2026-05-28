Каллас: ЕС потребует от России вывода войск из Молдавии и Грузии
Евросоюз намерен включить в повестку потенциальных переговоров с Россией требование ограничить численность российских вооруженных сил, а также вывести войска с территории Молдавии и Грузии. Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление сделала глава дипломатии ЕС Кая Каллас. Она также подчеркнула, что Брюссель будет добиваться прекращения огня на Украине в качестве одного из первых шагов.
«Если военные ограничения будут распространяться на Украину, они же должны распространяться на Россию», – сказала Каллас журналистам.
В феврале она предлагала создать список требований к России по урегулированию конфликта, подчеркнув, что Европа намерена играть в этом процессе ключевую роль. В мае глава евродипломатии заявляла о готовности ЕС взять на себя спутниковый мониторинг соблюдения возможного перемирия. В Кремле, комментируя активность Каллас, отмечали, что ей будет непросто в роли переговорщика с Россией, учитывая ее предыдущие высказывания.