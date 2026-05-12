Каллас: ЕС готов следить за соблюдением перемирия на Украине из космоса
Евросоюз (ЕС) готов взять на себя спутниковый мониторинг соблюдения режима прекращения огня в случае перемирия на Украине. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции после заседания Совета объединения по вопросам безопасности.
По ее словам, ЕС продвигает работу над гарантиями безопасности для Украины на период возможного перемирия. «Это включает усиление спутникового центра ЕС, чтобы он мог участвовать в мониторинге прекращения огня, а также противодействовать обходу санкций», – сказала Каллас.
Кроме того, Каллас заявила о подготовке новых санкций против России.
Глава европейской дипломатии отметила, что ЕС обсуждает более активное участие в возможных мирных переговорах по Украине. По ее словам, перед этим европейским странам необходимо согласовать общую позицию по вопросам переговоров с Россией и определить «красные линии».
Она также подчеркнула, что вступление Украины в ЕС «не является благотворительностью», а рассматривается Брюсселем как «инвестиция в собственную безопасность Европы».
11 мая президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе пора начать самостоятельный диалог с Россией. «Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами», – отметил Стубб.
По его словам, если политика США в отношении России и Украины перестанет соответствовать интересам Европы, европейским странам нужно самостоятельно выстраивать прямое взаимодействие с Москвой.
9 мая президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с Россией, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом Путин отметил, что выбор должен оставаться за самими европейскими странами. Президент подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.