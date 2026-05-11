Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MSNG1,938+0,73%CNY Бирж.10,851-0,67%IMOEX2 655,93+2,24%RTSI1 126,13+2,24%RGBI119,65+0,3%RGBITR782,94+0,38%
Главная / Политика /

Стубб: Европе пора начинать диалог с Россией напрямую

Ведомости

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе пора начать самостоятельный диалог с Россией. Об этом он сказал в интервью газете Corriere della Sera.

«Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами», – отметил Стубб.

По его словам, если политика США в отношении России и Украины перестанет соответствовать интересам Европы, европейским странам нужно самостоятельно выстраивать прямое взаимодействие с Москвой.

Президент Финляндии подчеркнул, что ключевым вопросом остается координация действий внутри Европы, прежде всего между Германией, Францией, Италией, Великобританией и Польшей, а также приграничными странами Прибалтики.

«Будет ли это специальный посланник или группа лидеров, посмотрим», – добавил Стубб.

Песков: Россия готова к диалогу с Евросоюзом

Политика

28 апреля финский лидер уже заявлял, что Европе придется возобновить диалог с Россией. Тогда он отмечал, что вопрос заключается лишь в том, произойдет это до завершения конфликта на Украине или после.

7 мая председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз готовится к переговорам с Россией по украинскому конфликту. По его словам, сейчас ведутся консультации с лидерами 27 стран ЕС для выработки подхода к будущим контактам с Москвой, когда «настанет подходящий момент».

8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с Евросоюзом. Он подчеркнул, что Москва не была инициатором разрыва отношений с ЕС.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь