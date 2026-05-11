Стубб: Европе пора начинать диалог с Россией напрямую
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европе пора начать самостоятельный диалог с Россией. Об этом он сказал в интервью газете Corriere della Sera.
«Да, пора начинать переговоры с Россией. Не знаю, когда это произойдет. Мы обсуждали этот вопрос с европейскими лидерами», – отметил Стубб.
По его словам, если политика США в отношении России и Украины перестанет соответствовать интересам Европы, европейским странам нужно самостоятельно выстраивать прямое взаимодействие с Москвой.
Президент Финляндии подчеркнул, что ключевым вопросом остается координация действий внутри Европы, прежде всего между Германией, Францией, Италией, Великобританией и Польшей, а также приграничными странами Прибалтики.
«Будет ли это специальный посланник или группа лидеров, посмотрим», – добавил Стубб.
28 апреля финский лидер уже заявлял, что Европе придется возобновить диалог с Россией. Тогда он отмечал, что вопрос заключается лишь в том, произойдет это до завершения конфликта на Украине или после.
7 мая председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что Евросоюз готовится к переговорам с Россией по украинскому конфликту. По его словам, сейчас ведутся консультации с лидерами 27 стран ЕС для выработки подхода к будущим контактам с Москвой, когда «настанет подходящий момент».
8 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к диалогу с Евросоюзом. Он подчеркнул, что Москва не была инициатором разрыва отношений с ЕС.