Песков: Каллас будет непросто в роли переговорщика с РоссиейКоординировать переговоры сможет тот, кто не говорил «много всего плохого» про РФ
В интересах главы европейской дипломатии Кайи Каллас не быть переговорщиком с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Вести».
«Ей легко не придется. Если вы помните, Путин сказал, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого», – сказал Песков.
9 мая президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона готова видеть переговорщиком от ЕС любого лидера, который не говорил плохо о нашей стране, сообщали «Вести».
14 мая Песков заявил, что в диалоге Европы с Россией могут участвовать любые представители, главное – восстановить сам контакт. Так он прокомментировал возможность назначения президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера посредником на переговорах.
Путин, отвечая 9 мая на вопрос журналистов о том, кто мог бы представлять Европу на переговорах с Россией, назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера своим предпочтительным вариантом. При этом глава государства подчеркнул, что выбор должен оставаться за самими европейскими странами.
Агентство Reuters сообщало, что Берлин отклонил идею Путина, который предложил назначить Шредера координатором переговоров между Россией и Европейским союзом для достижения мирного соглашения по Украине.