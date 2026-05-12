CNY Бирж.00%MGTS1 0900%ARSA7,70%IMOEX2 653,5-0,13%RTSI1 125,1-0,13%RGBI119,72+0,03%RGBITR783,69+0,07%
Главная / Политика /

Песков оценил кандидатуру Штайнмайера в качестве посредника в переговорах

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участвовать в диалоге Европы с Россией могут все, главное – возобновить сам контакт. Так он прокомментировал «РИА Новости» возможность назначения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах.

«Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», – сказал представитель Кремля.

9 мая президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с РФ, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Путин добавил, что выбор должен оставаться за самими европейскими странами.

Мероприятия в честь 9 Мая отметили сигналами о ходе украинского конфликта

10 мая глава евродипломатии Кая Каллас высказалась против возможного назначения Шредера на роль переговорщика с Москвой. Вместе с тем она подтвердила, что в конце мая министры иностранных дел ЕС обсудят формат будущих контактов с Россией.

Тогда же Der Spiegel сообщил, что в ФРГ рассматривают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль посредника в переговорах с РФ.

