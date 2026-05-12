Песков оценил кандидатуру Штайнмайера в качестве посредника в переговорах
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что участвовать в диалоге Европы с Россией могут все, главное – возобновить сам контакт. Так он прокомментировал «РИА Новости» возможность назначения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах.
«Сейчас это можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», – сказал представитель Кремля.
9 мая президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с РФ, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Путин добавил, что выбор должен оставаться за самими европейскими странами.
10 мая глава евродипломатии Кая Каллас высказалась против возможного назначения Шредера на роль переговорщика с Москвой. Вместе с тем она подтвердила, что в конце мая министры иностранных дел ЕС обсудят формат будущих контактов с Россией.
Тогда же Der Spiegel сообщил, что в ФРГ рассматривают кандидатуру президента Франка-Вальтера Штайнмайера на роль посредника в переговорах с РФ.