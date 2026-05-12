Песков оценил кандидатуру Штайнмайера в качестве посредника в переговорах

9 мая президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном представителе Европы на переговорах с РФ, заявил, что лично для него предпочтительным вариантом был бы бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Путин добавил, что выбор должен оставаться за самими европейскими странами.