Мероприятия в честь 9 Мая отметили сигналами о ходе украинского конфликта

Мероприятия в честь 9 Мая отметили сигналами о ходе украинского конфликтаСам парад прошел не так масштабно, как в юбилейный год, но внимание к нему было весьма серьезным
Гипотетический выбор бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера (1998–2005) в качестве посредника между Россией и Евросоюзом (ЕС) не был бы мудрым решением, заявила 11 мая глава европейской дипломатии Кая Каллас. Это стало ее реакцией на слова президента России Владимира Путина 9 мая во время пресс-конференции по итогам мероприятий, посвященных празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Глава российского государства назвал экс-канцлера предпочтительной фигурой для ведения переговоров со стороны Европы. Путин при этом снова указал на открытость России к разговору со странами ЕС. «Пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес», – подчеркнул президент России.
Назначение Шредера в качестве руководителя европейской переговорной группы в диалоге с Россией трудно себе представить, говорит старший научный сотрудник ИМИ МГИМО Артем Соколов. Его участие в переговорном процессе так или иначе все же возможно, но первую скрипку потенциально там будут играть фигуры, занимающие актуальные политические посты, допустил политолог.
Министр по делам Европы Гюнтер Крихбаум подчеркнул главный, по его мнению, недостаток Шредера как потенциального переговорщика – это близость к Путину (цитата по Reuters).
Со стороны ЕС пока официальных предложений не было. Но в Берлине обсуждают фигуру действующего президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера как одного из возможных переговорщиков (ранее по его формуле предполагалась реализация минских соглашений 2015 г.). Об этом сообщил Der Spiegel со ссылкой на источники.
Последний раз, судя по сайту Кремля, Путин направлял Штайнмайеру поздравление осенью 2021 г. – с Днем германского единства. Правда, в 2022 г. тот резко осуждал действия России на Украине.
В целом предметные переговоры между Россией и ЕС на данном этапе маловероятны, считает научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев. Пока что, отмечает эксперт, не ясно, что в процессе диалога могут предложить европейцы российской стороне, учитывая отсутствие единства в их рядах и споры даже относительно деталей переговоров.
«Наиболее предпочтительной тактикой ЕС на украинском направлении остается заматывание любой инициативы по окончанию международного кризиса. Полагаю, они продолжат эту политику еще неопределенное время», – говорит Бордачев. При этом российская сторона открыта к переговорам с Европой, подчеркнул Бордачев.
Путин 9 мая между тем заявил, что «дело идет к завершению», вспоминая прошлые действия европейских стран в 2022 г. по затягиванию украинского конфликта. С 9 по 11 мая между Россией и Украиной действовало трехдневное перемирие, первым о котором объявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social 8 мая.
В отличие от американцев европейцы в российско-украинском конфликте менее склонны к компромиссам, заметил Соколов.
Кто был на параде
Тем не менее за антироссийской риторикой в европейском мейнстриме есть и голоса политиков, заинтересованных в конструктивных отношениях государств Европы с Россией, отметил эксперт.
На параде на Красной площади в этом году практически не было западных лидеров. Премьер-министр Словакии (член ЕС и НАТО) Роберт Фицо приехал в Москву почтить память погибших за освобождение его страны второй год подряд, но на сам парад вновь не пошел (список гостей – см. врез).
Фицо в Ереване встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Но «особого послания» от него не было.
«Г-н Зеленский готов провести личную встречу. <...> Я не предлагаю эту встречу, но, если кто-то предлагает, – пожалуйста, пусть приезжает тот, кто хочет встретиться, пусть приезжает в Москву, мы встретимся. Можно встретиться и в третьей стране, но только в том случае, когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре, который должен быть рассчитан на длительную историческую перспективу», – сказал Путин. Зеленский, в свою очередь, заявил 11 мая, что обсудил в США возможные форматы встречи на уровне лидеров для завершения конфликта.
Также Путин положительно оценил вклад Трампа в переговорный процесс. 9 мая тот также заявил о возможности продления перемирия и его перерастания в полномасштабное дипломатическое разрешение конфликта. Но помощник российского президента Юрий Ушаков позже объяснил «Ведомостям», что, по его мнению, озвученные надежды можно назвать «не подкрепленными [реальной ситуацией]».
Относительная передышка на Ближнем Востоке теоретически может высвободить ресурсы у администрации Трампа для новой активизации в российско-украинском треке, говорит Соколов. «Вашингтон особенно заинтересован в урегулировании украинского кризиса, чтобы впоследствии приписать эту заслугу себе», – считает эксперт.
С учетом болезненного опыта на Ближнем Востоке Вашингтон на данном этапе, вероятно, не станет вовлекаться в российско-украинский переговорный процесс, чтобы не распылять ресурсы, возражает Бордачев. При этом слова Путина могут говорить о формировании предпосылок для окончания активной стадии конфликта, полагает эксперт.
Сам парад прошел без наземной военной техники. По словам Путина, это было сделано не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения СВО. В параде также впервые принял участие расчет военнослужащих Корейской народной армии (КНДР).