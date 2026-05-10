Как зарубежные СМИ оценили празднование Дня Победы в Москве

Как зарубежные СМИ оценили празднование Дня Победы в МосквеПресса обратила внимание на формат мероприятия, заявления Путина и его предложения по переговорам
9 мая на Красной площади в Москве прошел парад в честь 81-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участие в нем приняли пешие колонны, включая свыше 1000 бойцов специальной военный операции, а также расчет военнослужащих из КНДР. Впервые участниками парада Победы стали представители войск беспилотных систем. Вместе с президентом России Владимиром Путиным на трибунах присутствовали лидеры Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Лаоса, Малайзии, Абхазии и Южной Осетии.
Выступая на параде, Путин заявил, что великий подвиг поколения победителей вдохновляет бойцов спецоперации. По его словам, военные Вооруженных сил России противостоят силам, которые поддерживаются и оснащаются вооружением со стороны НАТО.
«Ведомости» собрали реакции иностранных СМИ на Парад Победы в столице России.
«Выступая поздно вечером в субботу на пресс-конференции в Москве, Путин заявил, что российские власти сообщили Вашингтону о необходимости принять меры по обеспечению безопасности своих дипломатов в Киеве на случай, если Украина нанесет удар во время военного парада в России».
«Путин выступил в Кремле с речью, в которой изложил свой взгляд на причины [конфликта на Украине]. Он обвинил «глобалистских» западных лидеров в том, что они обещали не расширять НАТО на восток после падения Берлинской стены в 1989 г., но затем попытались втянуть Украину в орбиту Европейского союза. Его заявление прозвучало всего через несколько часов после парада в честь 9 мая – Дня Победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. Это ежегодное мероприятие посвящено памяти 27 млн советских граждан, погибших в той войне.
<...> Россия показала на гигантских экранах у стен Кремля видео с действующей военной техникой».
«Президент России Владимир Путин предположил, что конфликт на Украине, возможно, «подходит к концу», и выразил готовность встретиться со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским в третьей стране, если мирное соглашение будет заключено. Путин сделал это заявление в субботу, через несколько часов после того, как пообещал победу на Украине на самом скромном за последние годы параде в честь Дня Победы. <...>
Впервые в субботнем параде приняли участие войска Северной Кореи, что стало данью уважения Пхеньяну, направившему своих солдат сражаться на стороне московских сил для отражения украинского вторжения в Курский регион России».
«На вопрос о готовности вести переговоры с европейцами Путин ответил: «Лично для меня предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия Герхард Шредер». Многие на Украине и Европе скептически отнесутся к идее привлечь Шредера, учитывая его тесные связи с Путиным и историю сотрудничества с российским бизнесом и проектами, такими как газопроводы «Северный поток». В 2022 г., после начала конфликта, президент Украины Владимир Зеленский назвал Шредера «отвратительным» за то, что тот встретился с Путиным и высказался в поддержку российского лидера. <...> »
«<...> 9 мая вступило в силу трехдневное перемирие в конфликте на Украине, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа. <...>
Во время Второй мировой войны погибло около 27 млн человек в Советском Союзе, в том числе миллионы жителей Украины. Путин неоднократно называл конфликт на Украине продолжением того, что россияне называют Великой Отечественной войной. Эта связь <...> была продемонстрирована во время парада. Слева от Путина сидел участник российской специальной военной операции Леонид Рыжов, которому в 2022 г. было присвоено звание Героя России, а справа – ветеран Великой Отечественной войны Свет Турунов. <…> »
«В Москве были усилены меры безопасности, поскольку на парад прибыли Путин и несколько иностранных лидеров. <...>
Путин <...> использовал День Победы, самый важный светский праздник в России, чтобы продемонстрировать военную мощь страны и заручиться поддержкой спецоперации на Украине. <...> Опасения по поводу безопасности праздничных мероприятий ослабли в пятницу, когда президент США Дональд Трамп объявил, что Россия и Украина откликнулись на его просьбу о прекращении огня с субботы по понедельник и обмене пленными, заявив, что перерыв в боевых действиях может стать «началом конца». <...>
Путин использовал празднование Дня Победы, чтобы укрепить национальную гордость и подчеркнуть статус России как мировой державы. <...> Путин похвалил иностранных гостей, присутствовавших на параде, за «личное мужество», отметив, что они решили приехать в Москву до того, как перемирие, заключенное при посредничестве Трампа, снимет опасения по поводу безопасности».
«На время проведения парада в России периодически отключают интернет, ссылаясь на возросшую угрозу кибератак со стороны Украины».
«В центре полностью заблокирован мобильный интернет <...>. Но празднование в субботу, 9 мая, на Красной площади в Москве 81-й годовщины Дня Победы 1945 г. над нацистской Германией, как опасались некоторые, не было сорвано».
«Говоря о состоявшемся военном параде в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, Владимир Путин отметил, что «мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники, и не только по соображениям безопасности, но прежде всего потому, что Вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции».<...>
Комментируя инициативу президента США Дональда Трампа об обмене военнопленными, Путин сказал, что Москва еще 5 мая передала украинской стороне предложение об обмене и направила на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России. Никаких предложений от Киева по обмену пленными до сих пор Москве не поступало».