Как зарубежные СМИ оценили празднование Дня Победы в Москве

«Путин выступил в Кремле с речью, в которой изложил свой взгляд на причины [конфликта на Украине]. Он обвинил «глобалистских» западных лидеров в том, что они обещали не расширять НАТО на восток после падения Берлинской стены в 1989 г., но затем попытались втянуть Украину в орбиту Европейского союза. Его заявление прозвучало всего через несколько часов после парада в честь 9 мая – Дня Победы Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне. Это ежегодное мероприятие посвящено памяти 27 млн советских граждан, погибших в той войне.