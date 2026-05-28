Путин направил Алиеву поздравление с Днем независимости Азербайджана

В декабре 2025 г. Путин и Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого российский глава государства поздравил собеседника с днем рождения. Президенты также обсудили вопросы, которые были затронуты в ходе их последних переговоров. Они обменялись мнениями о перспективах сотрудничества России и Азербайджана и региональной повестке. До телефонного разговора Путин направил Алиеву телеграмму с поздравлением.