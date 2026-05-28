Путин направил Алиеву поздравление с Днем независимости Азербайджана
Президент РФ Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с Днем независимости Азербайджана. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
Российский лидер подчеркнул, что иностранное государство добилось успехов в экономике и социальной сфере, а также заслужило авторитет на мировой арене. По словам Путина, Москва придает большое значение союзническим отношениям с Баку. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества с Азербайджаном на различных направлениях.
Кроме того, Путин пожелал Алиеву здоровья и успехов, а населению Азербайджана – благополучия и процветания.
В декабре 2025 г. Путин и Алиев провели телефонный разговор, в ходе которого российский глава государства поздравил собеседника с днем рождения. Президенты также обсудили вопросы, которые были затронуты в ходе их последних переговоров. Они обменялись мнениями о перспективах сотрудничества России и Азербайджана и региональной повестке. До телефонного разговора Путин направил Алиеву телеграмму с поздравлением.
9 октября Путин и Алиев встретились в Душанбе. В начале встречи российский лидер заявил, что Москва оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 г. Путин подтвердил, что причины катастрофы связаны в том числе с тем, что в тот момент в небе находился украинский беспилотник.