Каллас сообщила об эвакуации посольства США из Киева
Посольство США уходит из Киева, при этом посольства всех европейских стран остаются на Украине, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС на Кипре.
«Из того, что мы слышали с Украины вчера, все посольства остаются, кроме одного. Все европейцы остались, США ушли», – сказала она (цитата по ТАСС).
27 мая замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что западные страны пытаются представить рекомендации Москвы о необходимости покинуть Киев как проявление агрессивной политики России. Дипломат объяснил, что предупреждения РФ о безопасности дипмиссий были «перевернуты с ног на голову».
26 мая представитель Еврокомиссии Анита Хиппер сказала, что Европейский союз не планирует эвакуацию своих дипломатов из Киева и намерен, напротив, нарастить военную поддержку Украины. Она подчеркнула, что позиция ЕС остается неизменной.
25 мая МИД России заявил, что ВС РФ будут последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске. По заявлению министерства, Киев атакой в ЛНР продемонстрировал пренебрежение нормами международного гуманитарного права.