Путин: отношения РФ и Казахстана находятся на подъеме
Отношения Москвы и Астаны находятся на подъеме и развиваются динамично, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с казахстанской стороной.
«Российско-казахстанские отношения находятся на подъеме, динамично развиваются на принципах равноправия и взаимного уважения», - сказал российский лидер.
28 мая также прошли переговоры в узком формате, в которых участвовали Путин и его коллега из Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Последний назвал встречу достаточно успешной. По словам Токаева, стороны подтвердили взаимные нацеленности на укрепление многопланового партнерства.
Путин сейчас находится во Дворце независимости в Астане. Его встречала рота почетного караула. В честь российского президента в небе над Астаной пролетели самолеты, оставляя за собой шлейф в цветах российского флага.
Российский лидер прилетел в Казахстан с государственным визитом 27 мая. 28 мая, помимо переговоров в узком и расширенном форматах, будут подписаны документы, в том числе совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.