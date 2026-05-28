Сальдо: Киев ударил по детской площадке в Херсоне
Глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Киев нанес удар по детской площадке в Херсоне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате удара погиб мужчина, ранения получили его жена и двое маленьких детей.
«Официально заявляю: это сознательная провокация. Киеву нужно снизить градус общественного возмущения после трагедии в Старобельске, где погибли молодые люди, студенты. Одно кровавое преступление они пытаются прикрыть другим», – написал он.
Глава Херсонской области подчеркнул, что за каждое преступление придется отвечать.
22 мая вооруженные силы Украины нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. В момент атаки в здании общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. По последним данным, погиб 21 человек, еще 63 получили ранения. Следственный комитет ЛНР возбудил уголовное дело о теракте.