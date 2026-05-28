Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
PIKK543+0,15%CNY Бирж.10,449-0,25%IMOEX2 595,92+0,22%RTSI1 153,4+0,22%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,9+0,13%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Цивилев: Армения при вступлении в ЕС не сможет получать газ по прежним ценам

Ведомости

РФ не сможет поставлять Армении газ и нефтепродукты по действующим ценам в случае вступления республики в Евросоюз. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев.

По его словам, в Европе цена газ кратно больше. Поэтому российская сторона заранее решила уведомить Ереван о возможных последствиях изменения внешнеэкономического курса.

«Мы всегда к армянскому народу относимся как к братскому народу. И они должны заранее знать обо всех последствиях, которые могут произойти», – подчеркнул Цивилев.

Цивилев раскрыл подробности письма о денонсации соглашения с Арменией по газу

Политика / Международные отношения

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 27 мая посольство России в Армении официально передало армянской стороне письмо Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур республики. В документе, по словам Захаровой, говорится, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Москва может приостановить или в одностороннем порядке денонсировать соглашение о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов от декабря 2013 г.

26 мая о возможной инициативе Москвы сообщал «Коммерсантъ». По данным издания, в случае расторжения соглашения Армения должна будет выплатить компенсацию российской стороне либо невыплаченные суммы могут быть признаны государственным долгом республики перед РФ.

27 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что льготные условия поставок газа в Армению обеспечиваются за счет России. «Это действительно наш вклад в развитие Армении в связи с тем, что это армянский народ, наш братский народ», – отмечал представитель Кремля.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте