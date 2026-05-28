Цивилев: Армения при вступлении в ЕС не сможет получать газ по прежним ценам

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 27 мая посольство России в Армении официально передало армянской стороне письмо Цивилева в адрес министерства территориального управления и инфраструктур республики. В документе, по словам Захаровой, говорится, что в случае продолжения процесса вступления Армении в ЕС Москва может приостановить или в одностороннем порядке денонсировать соглашение о поставках природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов от декабря 2013 г.