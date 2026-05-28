Цивилев раскрыл подробности письма о денонсации соглашения с Арменией по газу

Цивилев раскрыл подробности письма о денонсации соглашения с Арменией по газуРоссия пока не получила на него ответ
Министр энергетики Сергей Цивилев рассказал подробности письма армянским коллегам по поводу возможного разрыва соглашения о поставках в Армению природного газа и нефтепродуктов. Россия пока не получила ответ на это письмо.
«По-моему, в письме позиция очень четко изложена. Мы все находимся в рамках евразийского экономического сотрудничества. Много лет эти отношения выстраивали со всеми государствами. Это не секрет ни для кого, что к ним [в Армению] и нефть, и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на тот же газ кратно больше», – заявил Цивилев.
Суть этого письма в последствиях, которые будут, если Армения вступит в Евросоюз, сказал Цивилев: «Был принят закон [о начале процесса вступления Армении в Евросоюз], конечно же, будет потом референдум [о вступлении в ЕС], а армянский народ для нас братский народ, поэтому я своему коллеге написал, чтобы заранее все знали, как будут дальше происходить события. Что мы не сможем, если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, им поставлять [газ и нефтепродукты] по той цене, по которой мы поставляем сейчас».
По его словам, когда армянский народ будет голосовать на референдуме, он должен понимать эти экономические моменты: «Цель этого письма была только в этом, потому что мы всегда к армянскому народу относимся как к братскому народу. И они должны заранее знать обо всех последствиях, которые могут произойти в этом случае». Направление письма подтверждал и МИД России.
О том, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке подписанное в 2013 г. соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС, СМИ написали 27 мая со ссылкой на письмо Цивилева министерству территориального управления и инфраструктур Армении. Практические шаги по углублению взаимодействия Армении с ЕС и стремление страны войти в ЕС ставят под угрозу сохранение российско-армянского торгово-экономического сотрудничества, основой которого являются двусторонние договоры, говорилось в письме. По соглашению 2013 г. Россия отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 мая заявил, что его не пугает возможный рост цен, если Россия прекратит действие этого соглашения. «Нелогично пугать Армению высокими ценами, потому что у нас будет гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим», – заявил Пашинян, добавив, что Армения сейчас продает «оружие развитым странам».
Армении необходимо задаться вопросом о том, какие дивиденды она получит от евроинтеграции, тогда как преимущества от членства в ЕАЭС известны, говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Нынешняя цена за газ для Армении берется за счет России, говорил он: «Это за наш счет, нужно называть вещи своими именами. Это наша помощь Армении. Европейцам сейчас, когда продают газ, никто не помогает за свой счет. Американцы помогают европейцам за их счет за большие деньги».
Вице-премьер Алексей Оверчук отмечал, что Россия изначально говорила Армении, что членство в ЕС и ЕАЭС – несовместимые вещи. На заседании Высшего евразийского экономического совета 29 мая в Астане лидеры стран ЕАЭС обсудят планы вступления Армении в Евросоюз.