Пашинян заявил, что Армения сможет получать газ в обмен на его транзит
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге в Котайкской области заявил, что по территории республики пройдет новый транзитный газопровод, который позволит ей получать газ в обмен на его транзит.
«Мы впредь не будем надеяться на одну дорогу, на одного союзника, на одну трубу», – цитирует Пашиняна ТАСС. По словам премьера, страна также рассчитывает на получение газа за счет участия в проекте TRIPP, однако Пашинян не уточнил, о каком именно газопроводе идет речь.
В настоящее время Армения получает газ из двух стран: из России и Ирана. Причем из Ирана – по бартерной схеме «газ в обмен на электроэнергию», тогда как все нужды населения обеспечиваются за счет поставок из РФ.
В мае 2026 г. председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что премьер-министр Армении цинично использует дешевый российский газ и при этом ведет недружественную политику в отношении России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос «Ведомостей» заявил, что льготные условия поставок газа в Армению обеспечиваются за счет российской стороны и являются «вкладом в развитие Армении, братского народа».
При этом сам Пашинян ранее подчеркивал, что договоренности о поставках российского газа носят стратегический характер, а подорожания ресурса «не может быть».