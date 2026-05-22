Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTSS232,75+2,08%CNY Бирж.10,482+0,45%IMOEX2 665,53+0,05%RTSI1 186,18+0,05%RGBI119,37+0,06%RGBITR783,79+0,08%
Главная / Политика /

Пашинян заявил о невозможности повышения цен на газ из России для Армении

Ведомости

Поставки российского газа в Армению не могут подорожать даже на фоне напряженности в отношениях между Москвой и Ереваном, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор и этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия», - сказал он на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что в вопросе поставок газа страны имеют четкие стратегические договоренности.

20 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что власти Армении в последнее время предприняли ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. При этом 19 мая министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян отмечал, что Армения не намерена вносить напряженность в отношения с Москвой. Он подчеркнул, что между странами действительно существуют проблемы, однако их можно решить через диалог.

9 мая президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Армения должна как можно раньше определиться – сближаться с Евросоюзом или оставаться в ЕАЭС. По словам российского лидера, в случае если Ереван выберет первый вариант, для стран возможен путь «мягкого и интеллигентного развода».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте