Пашинян заявил о невозможности повышения цен на газ из России для Армении

20 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что власти Армении в последнее время предприняли ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. При этом 19 мая министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян отмечал, что Армения не намерена вносить напряженность в отношения с Москвой. Он подчеркнул, что между странами действительно существуют проблемы, однако их можно решить через диалог.