Пашинян заявил о невозможности повышения цен на газ из России для Армении
Поставки российского газа в Армению не могут подорожать даже на фоне напряженности в отношениях между Москвой и Ереваном, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
«Подорожания газа не может быть, так как у нас есть действующий договор и этот договор взаимовыгодный, там есть соответствующие условия», - сказал он на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
Он добавил, что в вопросе поставок газа страны имеют четкие стратегические договоренности.
20 мая секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что власти Армении в последнее время предприняли ряд шагов, которые не соответствуют духу союзнических отношений с Россией. При этом 19 мая министр иностранных дел республики Арарат Мирзоян отмечал, что Армения не намерена вносить напряженность в отношения с Москвой. Он подчеркнул, что между странами действительно существуют проблемы, однако их можно решить через диалог.
9 мая президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Армения должна как можно раньше определиться – сближаться с Евросоюзом или оставаться в ЕАЭС. По словам российского лидера, в случае если Ереван выберет первый вариант, для стран возможен путь «мягкого и интеллигентного развода».