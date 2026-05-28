Нарышкин: НАТО готовится к масштабному конфликту «на Востоке»
Североатлантический альянс фактически готовится к масштабному конфликту на Востоке, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе Международного форума по безопасности.
«Де-факто идет практическая подготовка НАТО к масштабному вооруженному конфликту «на Востоке», – сказал он.
По словам Нарышкина, НАТО последовательно увеличивает свой военный потенциал на восточном фланге. Блок поддерживает высокую интенсивность разведывательной и учебно-тренировочной деятельности на этом направлении, а также модернизирует инфраструктуру там и создает новую.
26 мая Reuters писал, что НАТО создаст новую структуру, которая позволит оперативно развертывать войска в Латвии и Эстонии в случае военного конфликта с Россией. Агентство отмечало, что для обороны стран Балтии будет задействован Германско-нидерландский корпус, базирующийся в Мюнстере. В мирное время корпус представляет собой штабную структуру, но в случае необходимости позволит нарастить военное присутствие «быстро и в больших масштабах».
19 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления главы МИД Литвы о возможном нападении НАТО на Калининград суицидальной паранойей. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в тот же день предупредил, что эскалация риторики прибалтийских политиков увеличивает риск «лобовой сшибки» между НАТО и РФ. Он отметил, что в ряде европейских столиц усиливается «эскалационный нарратив» о якобы «надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности» с Россией.