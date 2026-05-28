Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen C/D
Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Уппсале заявил о передаче Украине 16 многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen модификаций C/D. Поставка запланирована на начало 2027 г.
«Таким образом, это усилит украинскую ПВО и воздушную оборону Европы», – приводит его слова издание Aftonbladet. По словам шведского премьера, украинские пилоты уже летали на этих самолетах и называли их использование «чрезвычайно большим изменением».
В октябре 2025 г. Киев и Стокгольм подписали письмо о намерениях по продаже Украине 100-150 новейших JAS 39 Gripen E/F. Шведская компания Saab готовится открыть на Украине завод по их производству. Общая поддержка Киева со стороны Стокгольма остается значительной: в феврале 2026 г. Швеция предоставила 21-й пакет военной помощи на $1,4 млрд, включающий системы ПВО, боеприпасы и дроны.
Кремль не раз заявлял, что поставки западного вооружения Украине не способствуют мирному урегулированию.