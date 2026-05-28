MOEX174,94-0,1%CNY Бирж.10,427-0,46%IMOEX2 582,39-0,3%RTSI1 147,38-0,3%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,91+0,13%
Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen C/D

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции в Уппсале заявил о передаче Украине 16 многоцелевых истребителей JAS 39 Gripen модификаций C/D. Поставка запланирована на начало 2027 г.

«Таким образом, это усилит украинскую ПВО и воздушную оборону Европы», – приводит его слова издание Aftonbladet. По словам шведского премьера, украинские пилоты уже летали на этих самолетах и называли их использование «чрезвычайно большим изменением».

В октябре 2025 г. Киев и Стокгольм подписали письмо о намерениях по продаже Украине 100-150 новейших JAS 39 Gripen E/F. Шведская компания Saab готовится открыть на Украине завод по их производству. Общая поддержка Киева со стороны Стокгольма остается значительной: в феврале 2026 г. Швеция предоставила 21-й пакет военной помощи на $1,4 млрд, включающий системы ПВО, боеприпасы и дроны.

Кремль не раз заявлял, что поставки западного вооружения Украине не способствуют мирному урегулированию.

