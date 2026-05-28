Белоусов проинспектировал группировку «Запад»
Министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал группировку войск «Запад» в зоне проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба ведомства в Max.
На командном пункте Белоусов заслушал доклады командования о текущей обстановке в зонах ответственности, характере действий противника и выполнении боевых задач.
Командующий группировкой генерал-полковник Сергей Кузовлев доложил министру о действиях российских войск на линии боевого соприкосновения.
Ранее Белоусов уже посещал пункт управления группировки «Запад». 16 января 2026 г. он проводил там совещание, в ходе которого Кузовлев доложил, что войска продолжают вести активные наступательные действия на всех четырех направлениях с общим фронтом более 320 км. В ноябре 2025 г. министр обороны провел инспекцию группировки «Восток», заслушав доклады командующего о ходе выполнения боевых задач.