В Курской области 332 человека остаются пропавшими без вести
В Курской области 332 человека остаются в розыске после вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в ходе отчета о деятельности правительства региона.
По его словам, в реестр утративших связь с родственниками были включены 2173 человека. Из них 1841 человек найден, в том числе 1395 – живыми.
В январе бывшая тогда уполномоченным по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что тела 524 погибших граждан были обнаружены в местах массовых захоронений в Курской области после вторжения ВСУ.