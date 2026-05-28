Политика /

Захарова назвала неприемлемой перспективу передислокации баз США в Польшу

Ведомости

Россия считает неприемлемой перспективу передислокации американских военных баз и контингента в Польшу. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Неприемлема перспектива передислокации американских военных баз и контингента из менее, как мы предполагаем, благонадежных в более благонадежные в трактовке США страны Центральной и Восточной Европы», – сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, такой шаг приведет к дальнейшей эскалации военной напряженности в Европе и вынудит Россию принять дополнительные военно-технические меры для обеспечения собственной безопасности.

Захарова также заявила, что сокращение американского военного присутствия в Европе стало бы «рациональным, оправданным и давно назревшим шагом» для частичной стабилизации военно-политической ситуации в регионе.

22 мая президент США Дональд Трамп объявил о направлении 5000 американских военнослужащих в Польшу. По его словам, решение принято «на фоне успешных выборов нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого».

7 мая Навроцкий заявлял, что Варшава готова принять американские войска, которые США планируют вывести из Германии. По его словам, страна уже располагает необходимой для этого инфраструктурой.

