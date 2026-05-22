Трамп объявил об отправке 5000 американских военных в Польшу
Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон направит в Польшу еще 5000 военнослужащих.
«На фоне успешных выборов нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, а также наших отношений с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительно 5000 военнослужащих», – написал президент в TruthSocial.
7 мая Навроцкий заявил, что Польша готова принять американские войска, которые США планируют вывести из Германии. «Если президент Дональд Трамп решит сократить американское военное присутствие в Германии, то мы в Польше готовы принять американских солдат», – сказал польский президент. По его словам, Польша уже располагает готовой инфраструктурой для такого шага.
14 мая портал Defense News со ссылкой на представителя армии США сообщал, что вооруженные силы (ВС) США отменили решение об отправке более 4000 военнослужащих в Польшу. Через три дня Politico написало, что руководство минобороны и военные Польши узнали об отмене развертывания из американских СМИ. Предупреждение от Пентагона было отправлено за два дня до публикации новостей, но сообщение застряло в засекреченной электронной почте начальника генерального штаба польской армии генерала Веслава Кукулы.