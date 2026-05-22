Трамп объявил об отправке 5000 американских военных в Польшу

14 мая портал Defense News со ссылкой на представителя армии США сообщал, что вооруженные силы (ВС) США отменили решение об отправке более 4000 военнослужащих в Польшу. Через три дня Politico написало, что руководство минобороны и военные Польши узнали об отмене развертывания из американских СМИ. Предупреждение от Пентагона было отправлено за два дня до публикации новостей, но сообщение застряло в засекреченной электронной почте начальника генерального штаба польской армии генерала Веслава Кукулы.