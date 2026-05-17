Польша узнала об отмене развертывания 4000 военных США из СМИ
Руководство минобороны и военные Польши узнали об отмене развертывания 4000 военных США из американских СМИ, пишет Politico. Предупреждение от Пентагона было отправлено за два дня до публикации новостей, но сообщение застряло в засекреченной электронной почте начальника генерального штаба польской армии генерала Веслава Кукулы.
По данным трех источников из ближайшего окружения генерала Кукулы, уведомление было направлено в понедельник через закрытую систему связи. В нем говорилось, что армия США приостанавливает запланированную ротацию 2-й бронетанковой бригадной тактической группы 1-й кавалерийской дивизии. При этом само сообщение было крайне кратким – буквально одно предложение без объяснения причин.
В штабе сложившуюся ситуацию назвали «типичным организационным бардаком». Поскольку закон предписывает, что только руководитель может читать секретную корреспонденцию, а генерал Кукула – «очень занятой человек», письмо осталось непросмотренным. Собеседники издания отмечают, что начальник штаба должен уполномочивать других сотрудников на чтение таких писем, чтобы избежать задержек. В результате гражданское руководство минобороны и другие польские чиновники узнали о решении США только поздно вечером в среду из прессы.
Вице-премьер Польши Владислав Косиняк-Камыш попытался сгладить ситуацию, заверив, что отмена ротации не означает постоянного сокращения американского контингента в стране. Тем не менее польские офицеры признают, что численность американских войск будет уменьшена. «Мы все злы, что узнаем обо всем из СМИ, а не от начальников», – сказали источники в польском генштабе. Примечательно, что сам генерал Кукула до сих пор публично не комментировал ситуацию.
14 мая портал Defense News со ссылкой на представителя армии США сообщал, что вооруженные силы (ВС) США отменили решение об отправке более 4000 военнослужащих в Польшу. Информация об изменении планов начала распространяться среди военнослужащих утром 11 мая. Солдаты сообщали о решении друзьям и родственникам.