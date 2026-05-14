Defense News: США отменили отправку более 4000 военнослужащих в Польшу
Вооруженные силы (ВС) США отменили решение об отправке более 4000 военнослужащих в Польшу, сообщил портал Defense News со ссылкой на представителя армии США. Речь идет о 2-й бронетанковой бригадной боевой группе 1-й кавалерийской дивизии, а также связанной с ней технике.
Представитель армии США подтвердил отмену развертывания, но не привел подробностей и переадресовал все вопросы в Пентагон. Министерство обороны США не ответило порталу на запрос о комментарии. Во время слушаний в конгрессе, посвященных бюджету армии, министр армии Дэн Дрисколл и заместитель начальника штаба армии генерал Кристофер Ланев также не упоминали об отмене отправки подразделения в Польшу.
Как отмечает Defense News, информация об изменении планов начала распространяться среди военнослужащих утром 11 мая. Солдаты сообщали о решении друзьям и родственникам.
Сенатор Джек Рид заявил на слушаниях, что армия США столкнулась с дефицитом бюджета не менее чем в $2 млрд из-за продолжительных операций, включая развертывание Национальной гвардии в Вашингтоне и участие подразделений в охране границы США.
2 мая The New York Times сообщала, что в Пентагоне хотят, чтобы решение о выводе 5000 военнослужащих из Германии рассматривалось именно как наказание для Берлина.
Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Иран «унизил» Соединенные Штаты, и усомнился в наличии у американского руководства стратегии выхода из конфликта. В ответ президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что США изучают возможность сокращения войск в Германии, и раскритиковал Мерца за неэффективность в вопросах урегулирования конфликта на Украине и неспособность исправить положение в собственной стране, особенно в сферах иммиграции и энергетики.
1 мая представитель Пентагона Шон Парнелл сообщил, что вывод войск будет завершен в течение следующих шести – двенадцати месяцев. По его словам, решение принято после тщательного анализа позиций американской армии в Европе и с учетом условий на местах.