Шойгу назвал подписание Арменией договора с США предвыборным ходом

26 мая Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа») и подписали Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. В аэропорту «Звартноц» глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио также подписали рамочный меморандум о сотрудничестве в сфере добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов. Соглашения также предусматривают взаимодействие в области искусственного интеллекта и полупроводниковых технологий.