Главная / Политика /

Шойгу назвал подписание Арменией договора с США предвыборным ходом

Ведомости

Договор Армении и США о стратегическом партнерстве похож на предвыборный ход, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

«Что касается договора о стратегическом партнерстве,... это скорее похоже на такую предвыборную кампанию».

26 мая Армения и США парафировали рамочное соглашение о стратегическом партнерстве в рамках проекта TRIPP («Путь Трампа») и подписали Устав всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. В аэропорту «Звартноц» глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио также подписали рамочный меморандум о сотрудничестве в сфере добычи, переработки и поставок редкоземельных металлов и критически важных минералов. Соглашения также предусматривают взаимодействие в области искусственного интеллекта и полупроводниковых технологий.

27 мая президент США Дональд Трамп поддержал премьер-министра Армении Никола Пашиняна на предстоящих выборах в республике. По его словам, армянский премьер абсолютно разделяет взгляд Трампа на мир и процветание для Армении и всего региона Южного Кавказа.

