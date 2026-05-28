Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,462-0,12%ARSA7,27+2,68%UTAR10,1-0,59%IMOEX2 581,96-0,32%RTSI1 139,64-0,98%RGBI119,01+0,1%RGBITR782,9+0,13%
Главная / Политика /

В ЕК назвали недоразумением слова Каллас об эвакуации посольства США в Киеве

Ведомости

В Еврокомиссии (ЕК) объяснили «недоразумением» слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что посольство США в Киеве было эвакуировано. Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер.

«Это недоразумение, которое уже было исправлено», – сказала она.

По словам Хиппер, у ЕС нет намерений закрывать представительство или эвакуировать его из Киева. Признаков, что партнеры Европы собираются покинуть Украину, также не наблюдается, добавила она.

25 мая МИД России заявил, что ВС РФ будут последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске. Ведомство считает, что Киев атакой в ЛНР продемонстрировал пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

28 мая Каллас сообщила, что посольство США эвакуируют из Киева. Она отмечала, что все диппредставительства европейских стран при этом останутся на Украине, несмотря на предупреждение Москвы.

В тот же день американское ведомство опровергло эту информацию. Посольство США на Украине работает без изменений, отметили в заявлении.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь