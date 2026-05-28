В ЕК назвали недоразумением слова Каллас об эвакуации посольства США в Киеве
В Еврокомиссии (ЕК) объяснили «недоразумением» слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что посольство США в Киеве было эвакуировано. Об этом заявила представитель ЕК Анита Хиппер.
«Это недоразумение, которое уже было исправлено», – сказала она.
По словам Хиппер, у ЕС нет намерений закрывать представительство или эвакуировать его из Киева. Признаков, что партнеры Европы собираются покинуть Украину, также не наблюдается, добавила она.
25 мая МИД России заявил, что ВС РФ будут последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске. Ведомство считает, что Киев атакой в ЛНР продемонстрировал пренебрежение нормами международного гуманитарного права.
28 мая Каллас сообщила, что посольство США эвакуируют из Киева. Она отмечала, что все диппредставительства европейских стран при этом останутся на Украине, несмотря на предупреждение Москвы.
В тот же день американское ведомство опровергло эту информацию. Посольство США на Украине работает без изменений, отметили в заявлении.