Посольство США опровергло сведения о прекращении работы в Киеве
Посольство США на Украине не прекращало работу в Киеве, оно работает без изменений, сообщило диппредставительство в соцсети X.
«Посольство открыто. Никаких изменений в нашей работе не было. Иные сообщения на этот счет не соответствуют действительности», – говорится в заявлении.
28 мая глава европейской дипслужбы Кая Каллас говорила, что посольство США уходит из Киева. Она отмечала, что все диппредставительства европейских стран при этом останутся на Украине, несмотря на предупреждение Москвы.
Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер подчеркнула, что Европейский союз не будет эвакуировать дипломатов из Киева. По ее словам, блок намерен, напротив, нарастить военную поддержку Украины и оставить свою позицию неизменной.
25 мая МИД России заявил, что ВС РФ будут последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске. Ведомство считает, что Киев атакой в ЛНР продемонстрировал пренебрежение нормами международного гуманитарного права.