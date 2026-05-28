Посольство США опровергло сведения о прекращении работы в Киеве

25 мая МИД России заявил, что ВС РФ будут последовательно наносить системные удары по предприятиям украинского ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам в ответ на теракт в Старобельске. Ведомство считает, что Киев атакой в ЛНР продемонстрировал пренебрежение нормами международного гуманитарного права.