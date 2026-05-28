Бессент пообещал закрыть иранским авиакомпаниям доступ к аэропортам и заправке

В рамках кампании «Экономическая ярость» США обсуждали с Ираном возможность введения платы за проход через Ормузский пролив, при этом Тегеран освободил Россию от таких пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп в ультимативной форме потребовал открыть пролив, а иранские СМИ сообщали, что американские эсминцы едва не были уничтожены при попытке пройти Ормуз. В мае 2026 г. секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о катастрофической эскалации в районе пролива.