Бессент пообещал закрыть иранским авиакомпаниям доступ к аэропортам и заправке
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в рамках кампании давления на Тегеран «Экономическая ярость» (Economic Fury) Вашингтон закроет иранским авиакомпаниям доступ к аэропортам, заправке и системам продажи билетов. Об этом он написал в X.
«Мы закроем обеим иранским авиакомпаниям доступ к местам посадки, заправки и продажи билетов», – говорится в сообщении Бессента.
Глава минфина также добавил, что «иранская экономика и валюта находятся в свободном падении», и «только удовлетворительный исход переговоров положит конец нисходящей спирали».
Ранее США уже вводили санкции против иранской авиации. Минфин также объявил об ограничениях против «Органа по управлению Персидским заливом» Ирана и предупредил компании об ответственности за выплату пошлин за проход судов через Ормузский пролив.
В рамках кампании «Экономическая ярость» США обсуждали с Ираном возможность введения платы за проход через Ормузский пролив, при этом Тегеран освободил Россию от таких пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп в ультимативной форме потребовал открыть пролив, а иранские СМИ сообщали, что американские эсминцы едва не были уничтожены при попытке пройти Ормуз. В мае 2026 г. секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил о катастрофической эскалации в районе пролива.