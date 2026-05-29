Греция направит протест Украине из-за обнаружения морского дрона со взрывчаткой

Рыбаки нашли морской беспилотник вблизи острова Лефкас после того, как он, вероятно, вышел из-под управления. Устройство было начинено 100 кг взрывчатки. По мнению греческих властей, он мог быть предназначен для уничтожения якобы российского «теневого флота» в Средиземном море.