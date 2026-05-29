Греция направит протест Украине из-за обнаружения морского дрона со взрывчаткой
Афины готовят официальный дипломатический протест Киеву после того, как у греческого острова был найден украинский морской беспилотник со взрывчаткой. Об этом сообщает Euractive.
Рыбаки нашли морской беспилотник вблизи острова Лефкас после того, как он, вероятно, вышел из-под управления. Устройство было начинено 100 кг взрывчатки. По мнению греческих властей, он мог быть предназначен для уничтожения якобы российского «теневого флота» в Средиземном море.
Издание отмечает, что инцидент вызвал негативную реакцию в греческих политических кругах, так как власти опасаются потенциального ущерба для туристической отрасли страны. 28 мая министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритс сообщил о случившемся главе внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Кайе Каллас. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, в свою очередь, настаивает, что Греция должна требовать извинений от России.
27 мая председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила, что Европу в будущем могут коснуться те же проблемы в области безопасности, с которыми сейчас столкнулись балтийские страны, включая нарушения воздушного пространства беспилотниками.