Греция направит протест Украине из-за обнаружения морского дрона со взрывчаткой

Афины готовят официальный дипломатический протест Киеву после того, как у греческого острова был найден украинский морской беспилотник со взрывчаткой. Об этом сообщает Euractive.

Рыбаки нашли морской беспилотник вблизи острова Лефкас после того, как он, вероятно, вышел из-под управления. Устройство было начинено 100 кг взрывчатки. По мнению греческих властей, он мог быть предназначен для уничтожения якобы российского «теневого флота» в Средиземном море.

Издание отмечает, что инцидент вызвал негативную реакцию в греческих политических кругах, так как власти опасаются потенциального ущерба для туристической отрасли страны. 28 мая министр иностранных дел Греции Йоргос Герапетритс сообщил о случившемся главе внешнеполитического ведомства Евросоюза (ЕС) Кайе Каллас. Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк, в свою очередь, настаивает, что Греция должна требовать извинений от России.

МИД Румынии вызвал посла РФ после падения дрона на жилой дом

29 мая Reuters со ссылкой на румынские власти сообщило, что беспилотник врезался в крышу 10-этажного жилого дома в румынском Галаце. Начался пожар, пострадали два человека. После этого МИД Румынии вызвал посла России.

27 мая председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорила, что Европу в будущем могут коснуться те же проблемы в области безопасности, с которыми сейчас столкнулись балтийские страны, включая нарушения воздушного пространства беспилотниками.

