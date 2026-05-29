Армия России взяла четыре села в Харьковской и Днепропетровской областях

28 мая оборонное ведомство сообщило о взятии Нововасилевки в Харьковской области, а 25го – о контроле над Добропасово в Днепропетровской области. 21 мая российские военные освободили Шестеровку в Харьковской области, а 19 мая Минобороны сообщало о переходе под контроль российских сил харьковской Волоховки.