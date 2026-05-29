Политика

Армия России взяла четыре села в Харьковской и Днепропетровской областях

Вооруженные силы (ВС) России установили контроль над селами Бударки и Караичное в Харьковской области и Новоподгородным и Лесным в Днепропетровской. Об этом сообщает Минобороны РФ.

28 мая оборонное ведомство сообщило о взятии Нововасилевки в Харьковской области, а 25го – о контроле над Добропасово в Днепропетровской области. 21 мая российские военные освободили Шестеровку в Харьковской области, а 19 мая Минобороны сообщало о переходе под контроль российских сил харьковской Волоховки.

16 мая к ВС РФ перешли Боровая и Кутьковка в Харьковской области, а 15 мая - Чаривное в Запорожской области и Чайковка в Харьковской.

