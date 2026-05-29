AFKS11,956+3,26%CNY Бирж.10,479+0,18%IMOEX2 562,5-0,83%RTSI1 131,05-0,83%RGBI118,85-0,13%RGBITR782,14-0,1%
Политика

Мадьяр: Венгрия рассчитывает договориться с ЕС о разморозке средств

Ведомости

Венгрия рассчитывает заключить политическое соглашение с Евросоюзом о разблокировке замороженных средств. Об этом заявил премьер-министр страны Петер Мадьяр, передает The Guardian.

По его словам, соответствующие договоренности могут быть достигнуты в ходе встречи 29 мая с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая пройдет в Брюсселе.

В феврале Politico писала, что Венгрию могут обязать вернуть Евросоюзу 10 млрд евро, размороженных Европейской комиссией в 2023 г. Речь идет о средствах, которые Еврокомиссия разблокировала для Будапешта в декабре 2023 г. после их заморозки из-за претензий к соблюдению принципов верховенства права. Европейский парламент оспорил это решение, заявив, что комиссия нарушила собственные правила.

