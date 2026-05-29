Лукашенко: страны ЕАЭС не хотят выхода Армении из объединения
Участники Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) не хотят, чтобы Армения выходила из Евразийского союза, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его цитирует «Белта».
Он рассказал, что эта тема обсуждалась на заседании стран в закрытом формате и было подписано соответствующее заявление. В нем также было указано, что участники совета поддерживают желание руководства Армении провести референдум по этому вопросу.
«Мы уважаем выбор народа Армении. Если народ примет такое решение и согласен выйти из союза, в котором он находится, и вступить в Европейский союз когда-то, мы не можем быть против воли армянского народа», – добавил Лукашенко.
Президенты Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и России от лица ЕАЭС приняли совместное заявление, в котором обозначили риски, связанные с курсом Армении на вступление в ЕС. В документе указано, что решение связано с подписанием президентом страны Ваагном Хачатуряном закона «О начале процесса вступления Республики Армения в Европейский союз» в 2025 г.
Армянский вице-премьер Мгер Григорян на заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане заявил, что Армения намерена и далее добросовестно участвовать в работе ЕАЭС, учитывая национальные интересы всех государств – членов объединения. По словам Григоряна, Ереван неоднократно подтверждал приверженность сотрудничеству в рамках ЕАЭС.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 27 мая сообщил, что граждане страны должны сами решить, оставаться ли в ЕАЭС или сближаться с Евросоюзом. По его словам, задача властей заключается в том, чтобы у страны был выбор.