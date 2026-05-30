Посольство РФ: Румыния воспользовалась инцидентом с БПЛА для эскалации отношений

29 мая президент Румынии Никушор Дан заявил, что упавший в Галаце беспилотник летел в направлении Украины, но его траектория была изменена в результате работы ПВО Украины. По словам румынского президента, упавший дрон летел в группе из 43 БПЛА. Часть из них сбили на территории Украины, а один, предположил Дан, был ликвидирован над городом Рени. После этого он изменил траекторию и упал в Галаце.