Посольство РФ: Румыния воспользовалась инцидентом с БПЛА для эскалации отношений
Румыния использовала инцидент с упавшим на территории страны беспилотником для дипломатической эскалации в отношении Москвы. Об этом «Известиям» сообщило посольство РФ в Румынии.
«Румыния открыто следует внешнеполитической линии ЕС и НАТО, направленной на конфронтацию с Россией, и, судя по тому, как развивались сегодня события, воспользовалась инцидентом в Галаце в качестве предлога для реализации решения, которое было принято заранее», – сказали дипломаты изданию.
При этом, по словам румынского евродепутата Дианы Шошоакэ, которая также пообщалась с газетой, даже если компоненты дрона и взрывчатка имеют российское происхождение, это не будет доказательством того, что он был собран в России и был запущен с территории этой страны.
29 мая президент Румынии Никушор Дан заявил, что упавший в Галаце беспилотник летел в направлении Украины, но его траектория была изменена в результате работы ПВО Украины. По словам румынского президента, упавший дрон летел в группе из 43 БПЛА. Часть из них сбили на территории Украины, а один, предположил Дан, был ликвидирован над городом Рени. После этого он изменил траекторию и упал в Галаце.
В этот же день президент РФ Владимир Путин сказал, что только что узнал об инциденте с якобы российскими беспилотниками в Румынии. Глава государства подчеркнул, что Евросоюз в первую очередь реагирует на любой беспилотник как на российский. В связи с этим президент отметил, что необходима экспертиза обломков дронов.
По данным румынских властей, беспилотник, происхождение которого остается неизвестным, врезался в крышу 10-этажного жилого дома. В результате возникшего после удара пожара пострадали два человека. Агентство Reuters указало, что инцидент стал первым случаем, когда беспилотник попал в густонаселенный район Румынии и привел к появлению пострадавших.