Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
NLMK78,64-1,58%CNY Бирж.10,487+0,26%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,87-0,12%RGBITR782,22-0,09%
Главная / Политика /

Посольство РФ: Румыния воспользовалась инцидентом с БПЛА для эскалации отношений

Ведомости

Румыния использовала инцидент с упавшим на территории страны беспилотником для дипломатической эскалации в отношении Москвы. Об этом «Известиям» сообщило посольство РФ в Румынии.

«Румыния открыто следует внешнеполитической линии ЕС и НАТО, направленной на конфронтацию с Россией, и, судя по тому, как развивались сегодня события, воспользовалась инцидентом в Галаце в качестве предлога для реализации решения, которое было принято заранее», – сказали дипломаты изданию.

При этом, по словам румынского евродепутата Дианы Шошоакэ, которая также пообщалась с газетой, даже если компоненты дрона и взрывчатка имеют российское происхождение, это не будет доказательством того, что он был собран в России и был запущен с территории этой страны.

29 мая президент Румынии Никушор Дан заявил, что упавший в Галаце беспилотник летел в направлении Украины, но его траектория была изменена в результате работы ПВО Украины. По словам румынского президента, упавший дрон летел в группе из 43 БПЛА. Часть из них сбили на территории Украины, а один, предположил Дан, был ликвидирован над городом Рени. После этого он изменил траекторию и упал в Галаце.

В этот же день президент РФ Владимир Путин сказал, что только что узнал об инциденте с якобы российскими беспилотниками в Румынии. Глава государства подчеркнул, что Евросоюз в первую очередь реагирует на любой беспилотник как на российский. В связи с этим президент отметил, что необходима экспертиза обломков дронов.

По данным румынских властей, беспилотник, происхождение которого остается неизвестным, врезался в крышу 10-этажного жилого дома. В результате возникшего после удара пожара пострадали два человека. Агентство Reuters указало, что инцидент стал первым случаем, когда беспилотник попал в густонаселенный район Румынии и привел к появлению пострадавших. 

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь