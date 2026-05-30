FT: против Болгарии введут санкции из-за дефицита бюджета после вступления в ЕС

Ася Султанова

Еврокомиссия применит к Болгарии процедуру чрезмерного дефицита за нарушение бюджетных правил уже на следующей неделе, пишет Financial Times. Поводом стало превышение порога в 3% ВВП: по итогам 2025 г. дефицит бюджета страны достиг 3,5%.

Болгария вступила в еврозону в январе 2026 г. Такое быстрое нарушение правил грозит Софии не только репутационными издержками, но и удорожанием государственных заимствований. Премьер-министр Болгарии Румен Радев уже назвал происходящее лопнувшим пузырем и результатом тяжелого наследия предыдущего правительства. Радев, ранее занимавший пост президента, сейчас находится в нарастающей конфронтации с Брюсселем.

Согласно недавнему прогнозу Еврокомиссии, дефицит Болгарии продолжит расти в ближайшие годы – до 4,3 % в 2027 г.

Сейчас процедура чрезмерного бюджета применяется к 10 другим странам, включая Италию и Францию. Германия, также имеющая дефицит выше 3%, в этом году наказания избежит благодаря специальной оговорке, исключающей определенные оборонные расходы. В Софии опасаются, что рыночная стигма и жесткая позиция ЕС подорвут доверие к болгарской экономике.

В одном из интервью Радев отметил, что Болгария – единственное православное славянское государство в Евросоюзе, так что София может сыграть положительную роль в выстраивании отношений с Россией. За подобные высказывания, как сообщает Financial Times, депутат Европарламента Валери Хайер назвала Радева «троянским конем» России и добавила, что в критический для Европы момент есть вероятность формирования «прокремлевского» правительства.

