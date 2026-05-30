Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,487+0,26%BISVP11,62+0,96%KUZB0,027-0,73%IMOEX2 565,61-0,71%RTSI1 137,98-0,22%RGBI118,92+0,06%RGBITR783,32+0,15%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава Пентагона назвал Новую Зеландию нахлебником американской армии

Ведомости

Военный министр США Пит Хегсет публично обвинил Новую Зеландию в «нахлебничестве» за счет американской армии из-за недостаточных, по его мнению, военных расходов, пишет TVNZ. С таким заявлением глава Пентагона выступил в Сингапуре на конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Shangri-La Dialogue. В зале среди слушателей находился министр обороны Новой Зеландии Крис Пенк.

Хегсет подчеркнул, что союзники по блоку должны тратить на оборону не менее 3,5% ВВП, иначе они «бесплатно катаются» на американских налогоплательщиках. Веллингтон же пока планирует лишь достичь 2% в течение следующих восьми лет, выделив в текущем бюджете $1,6 млрд на модернизацию устаревающего флота и закупку беспилотников.

«2% – это недостаточно, так что 2% – это нахлебничество. У меня нет ничего против Новой Зеландии, я хочу, чтобы партнеры активизировались», – прямо заявил Хегсет.

Чем занимается НАТО и кто входит в альянс

Политика / Международные отношения

По словам Хегсета, союзники, которые возьмут на себя реальную ответственность, получат доступ к ускоренным поставкам вооружений, кооперации в оборонной промышленности и расширенному обмену разведданными.

Эксперт Анна Файфилд, присутствовавшая на конференции, отметила, что Пенк «услышал послание четко и недвусмысленно», однако вряд ли в Новой Зеландии есть политическая воля увеличивать военные расходы до 3,5%. При этом она обратила внимание, что в отношении Китая Хегсет занял умеренный тон: США не ищут конфликта и стараются не провоцировать Пекин на фоне хаоса на Ближнем Востоке. «Эпоха протекторатов закончена, США ищут партнерства», – резюмировала Файфилд.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь