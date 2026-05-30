Глава Пентагона назвал Новую Зеландию нахлебником американской армии
Военный министр США Пит Хегсет публично обвинил Новую Зеландию в «нахлебничестве» за счет американской армии из-за недостаточных, по его мнению, военных расходов, пишет TVNZ. С таким заявлением глава Пентагона выступил в Сингапуре на конференции по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Shangri-La Dialogue. В зале среди слушателей находился министр обороны Новой Зеландии Крис Пенк.
Хегсет подчеркнул, что союзники по блоку должны тратить на оборону не менее 3,5% ВВП, иначе они «бесплатно катаются» на американских налогоплательщиках. Веллингтон же пока планирует лишь достичь 2% в течение следующих восьми лет, выделив в текущем бюджете $1,6 млрд на модернизацию устаревающего флота и закупку беспилотников.
«2% – это недостаточно, так что 2% – это нахлебничество. У меня нет ничего против Новой Зеландии, я хочу, чтобы партнеры активизировались», – прямо заявил Хегсет.
По словам Хегсета, союзники, которые возьмут на себя реальную ответственность, получат доступ к ускоренным поставкам вооружений, кооперации в оборонной промышленности и расширенному обмену разведданными.
Эксперт Анна Файфилд, присутствовавшая на конференции, отметила, что Пенк «услышал послание четко и недвусмысленно», однако вряд ли в Новой Зеландии есть политическая воля увеличивать военные расходы до 3,5%. При этом она обратила внимание, что в отношении Китая Хегсет занял умеренный тон: США не ищут конфликта и стараются не провоцировать Пекин на фоне хаоса на Ближнем Востоке. «Эпоха протекторатов закончена, США ищут партнерства», – резюмировала Файфилд.