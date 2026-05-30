Индия завершила сделку по продаже Вьетнаму ракет Brahmos
Индия завершила сделку по поставке крылатых ракет Brahmos Вьетнаму. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на министра обороны страны Раджеша Кумара Сингха.
Контракт уже подписан, хотя официального публичного объявления пока не было. Кроме того, Нью-Дели вышел на финальную стадию переговоров о поставке этих же ракет Индонезии.
Ракеты Brahmos разрабатываются совместно Индией и Россией и имеют дальность стрельбы не менее 380 км. Это высокоточное оружие, способное поражать наземные и морские цели. Эксперты отмечают, что сделка укрепит оборонный потенциал Вьетнама на фоне растущей напряженности в Южно-Китайском море.
Напомним, что в начале этого месяца президент Вьетнама То Лам встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели, где стороны договорились укреплять экономические и оборонные связи. Продажа ракет BrahMos – ключевой элемент этого сотрудничества.
South China Morning Post сообщала, что потенциальная сумма сделки по приобретению ракет может составить $700 млн.
BrahMos развивает скорость свыше 3 Махов. Это почти в четыре раза быстрее американского Tomahawk. Ракета успешно прошла боевое крешение в мае 2025 г. в ходе «Операции Синдур» против Пакистана. Индийские эксперты подчеркивают: высокая скорость и малая высота полета оставляют ПВО противника минимум времени на реакцию, а перехват становится крайне сложным, особенно при залповых пусках.
По меньшей мере 15 стран, включая Таиланд, Сингапур, Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бразилию и Аргентину, заинтересованы в приобретении Brahmos. Главное преимущество – это «сильная незападная альтернатива» американским вооружениям, так как ракета произведена российско-индийским СП и не обременена натовскими ограничениями.
Brahmos Aerospace – совместное предприятие индийской Организации оборонных исследований и разработок (50,5%) и российского НПО «Машиностроение». Ракета может запускаться с наземных, морских и воздушных платформ.