Индия завершила сделку по продаже Вьетнаму ракет Brahmos

BrahMos развивает скорость свыше 3 Махов. Это почти в четыре раза быстрее американского Tomahawk. Ракета успешно прошла боевое крешение в мае 2025 г. в ходе «Операции Синдур» против Пакистана. Индийские эксперты подчеркивают: высокая скорость и малая высота полета оставляют ПВО противника минимум времени на реакцию, а перехват становится крайне сложным, особенно при залповых пусках.