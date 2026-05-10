RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Политика /

Вьетнам обсуждает с Индией покупку российско-индийских ракет Brahmos

Ведомости

Вьетнам вступил в переговоры с Индией о приобретении сверхзвуковых крылатых ракет Brahmos, созданных совместным российско-индийским предприятием. Об этом сообщает South China Morning Post. Потенциальная сумма сделки может составить $700 млн, пишет издание со ссылкой на министерство иностранных дел Индии.

Переговоры между Нью-Дели и Ханоем активизировались во время визита президента Вьетнама То Лама в Индию на этой неделе. Если контракт будет заключен, Вьетнам станет третьим зарубежным покупателем этой системы после Филиппин и Индонезии.

Ракета Brahmos, летящая со скоростью более 3 Махов (почти в четыре раза быстрее американского Tomahawk), доказала свою эффективность в реальных боевых действиях. Ее боевой дебют состоялся в мае 2025 г. в ходе «Операции Синдур» – военной кампании Индии против Пакистана. Как отмечают индийские эксперты, высокая скорость и малая высота полета оставляют системам ПВО противника «очень мало времени для реагирования», а перехват остается «чрезвычайно сложным, особенно при залповых атаках».

Интерес к Brahmos, по данным аналитиков, проявляют не менее 15 стран, включая Таиланд, Сингапур, Египет, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Бразилию и Аргентину. Ключевой фактор спроса – ракета представляет собой «сильную незападную альтернативу» американским вооружениям, поскольку как продукт российско-индийского совместного предприятия она не связана с условиями НАТО.

Помимо переговоров по Brahmos, Ханой также изучает предложение Нью-Дели о технической поддержке, ремонте и модернизации своих истребителей Су-30 и подводных лодок проекта «Кило» российского производства. Как отмечают индийские эксперты, подобные сделки «ознаменовывают переход Индии от импортной зависимости к статусу надежного экспортера передовых военных систем».

Brahmos Aerospace – совместное предприятие индийской Организации оборонных исследований и разработок (50,5%) и российского НПО «Машиностроение». Ракета может запускаться с наземных, морских и воздушных платформ.

