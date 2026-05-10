Вьетнам обсуждает с Индией покупку российско-индийских ракет Brahmos

Ракета Brahmos, летящая со скоростью более 3 Махов (почти в четыре раза быстрее американского Tomahawk), доказала свою эффективность в реальных боевых действиях. Ее боевой дебют состоялся в мае 2025 г. в ходе «Операции Синдур» – военной кампании Индии против Пакистана. Как отмечают индийские эксперты, высокая скорость и малая высота полета оставляют системам ПВО противника «очень мало времени для реагирования», а перехват остается «чрезвычайно сложным, особенно при залповых атаках».