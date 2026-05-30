AP: американские военные остановили сухогруз на пути в Иран

27 мая телеканал NBC со ссылкой на трех американских чиновников и экспертов по национальной безопасности сообщил, что Пентагон составил список дополнительных целей на случай, если конфликт с Ираном будет продолжен. Эти цели будет гораздо сложнее обнаружить. Они также более тщательно защищены, поэтому их поражение потребует усилий.