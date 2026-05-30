Медведев пригрозил «новым Чернобылем» после удара по ЗАЭС

30 мая беспилотник ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Пострадавших не было, радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что удар по объекту станции стал беспрецедентным случаем. «Можно «поздравить», если так можно выразиться, все мировое сообщество – это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС», – пояснил он.