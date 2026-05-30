Медведев пригрозил «новым Чернобылем» после удара по ЗАЭС
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил симметричным ответом в случае катастрофического разрушения Запорожской атомной электростанции из-за действий ВСУ. Об этом он написал в Max.
«Ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт», – говорится в посте Медведева.
Замглавы Совбеза подчеркнул серьезность угрозы: катастрофическое разрушение машинного или реакторного зала АЭС приведет к новому Чернобылю. «И это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия», – заключил он.
30 мая беспилотник ударил по зданию машинного зала энергоблока № 6 Запорожской АЭС. Пострадавших не было, радиационный фон на площадке станции и в зоне наблюдения находится в пределах естественных значений. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что удар по объекту станции стал беспрецедентным случаем. «Можно «поздравить», если так можно выразиться, все мировое сообщество – это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС», – пояснил он.
Лихачев также утверждает, что дрон, ударивший по машинному залу блока № 6, управлялся по оптоволокну, что исключает случайное попадание.