Трамп ужесточил условия сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп направил Ирану более жесткие условия потенциальной рамочной сделки по прекращению войны. Об это сообщает газета The New York Times со ссылкой на три официальных лица. Какие именно изменения были внесены в текст соглашения, не раскрывается.
Два чиновника заявили, что Трампа беспокоили части потенциального соглашения, которые предусматривали размораживание средств для иранцев. Он резко критиковал экс-президента США Барака Обаму за аналогичные действия в соглашении десятилетней давности, подписанном для ограничения ядерной программы Ирана. Один чиновник добавил, что Трамп также испытывал разочарование из-за того, как долго Иран отвечал на американские предложения, и его ужесточенные условия потенциально были призваны ускорить процесс, оказывая давление на Иран с целью принятия уже направленной верховному лидеру Моджтабе Хаменеи рамочной сделки.
Достучаться до верховного лидера оказалось сложно, поэтому любые изменения документа могут привести к дополнительным задержкам. 29 мая Трамп провел два часа в ситуационной комнате с высокопоставленными помощниками, обсуждая завершение войны, но покинул встречу без каких-либо заявлений.
Рамочное соглашение фактически положило бы конец американо-израильской военной кампании против Ирана в обмен на снятие блокады Ормузского пролива. При этом наиболее острые вопросы, такие как будущее ядерной программы Ирана, были бы перенесены на более поздние раунды переговоров.
30 мая Трамп сообщил о снятии блокады в Ормузском проливе. Трамп также заявил, что другие «гораздо менее важные» пункты уже согласованы. 27 мая телеканал NBC сообщил, что Пентагон составил список дополнительных целей на случай, если конфликт с Ираном будет продолжен. Эти цели будет гораздо сложнее обнаружить. Они также более тщательно защищены, поэтому их поражение потребует усилий.