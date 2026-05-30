Трамп сообщил о снятии блокады США в Ормузском проливе
Президент США Дональд Трамп сообщил о снятии блокады в Ормузском проливе. Об этом глава Белого дома написал в Truth Social.
«Корабли, оказавшиеся в проливе из-за нашей удивительной и беспрецедентной военно-морской блокады, которая теперь будет снята, могут начать процесс возвращения домой», – написал Трамп.
Глава Белого дома в своем сообщении заявил, что Иран должен навсегда отказаться от создания ядерного оружия, немедленно открыть пролив для беспрепятственного прохода судов в обоих направлениях без взимания сборов и ликвидировать все морские мины, которые там могут находиться.
По словам Трампа, США извлекут «ядерную пыль», которая оказалась глубоко под землей в результате удара американских бомбардировщиков B2 11 месяцев назад. США намерены извлечь этот материал в координации с Ираном и МАГАТЭ, после чего уничтожить его. При этом Трамп подчеркнул, что только Америка и Китай обладают необходимой для этого техникой.
Трамп сообщил, что другие «гораздо менее важные» пункты уже согласованы. Никакие денежные средства не будут передаваться до особого уведомления.
29 мая агентство Fars со ссылкой на информированные источники опубликовало детали проекта соглашения между Ираном и США. Как утверждается, в документе отсутствует пункт об обязательстве Тегерана открыть Ормузский пролив без взимания сборов. По данным издания, Иран лишь подтвердил готовность возобновить судоходство после снятия блокады, но на собственных условиях. Среди них – инспекция судов, оказание сервисных услуг и меры по обеспечению безопасности.
Портал Axios на этой неделе сообщил, что переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании. Однако, по данным издания, Трамп пока не дал своего согласия на этот документ.
Трамп предупреждал, что Соединенные Штаты «разнесут» Оман, если страна попытается взять под контроль Ормузский пролив.