Трамп сообщил о снятии блокады США в Ормузском проливе

По словам Трампа, США извлекут «ядерную пыль», которая оказалась глубоко под землей в результате удара американских бомбардировщиков B2 11 месяцев назад. США намерены извлечь этот материал в координации с Ираном и МАГАТЭ, после чего уничтожить его. При этом Трамп подчеркнул, что только Америка и Китай обладают необходимой для этого техникой.